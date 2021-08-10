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В России выбрали лучшего механика-водителя «Ярса»

Анна Назайкина
05:29 10.08.2021
Военнослужащие ракетных соединений продемонстрировали навыки филигранного и экстремального вождения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Стратегические ракетчики выбрали лучшего механика-водителя автономной пусковой установки «Ярс». Состязание на протяжении недели проходило на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Ракетчики от Тверской до Иркутской областей показали навыки филигранного и экстремального вождения  – они продемонстрировали свои умения в управлении грозной ракетной техникой, самыми большими машинами в мире.

«Состязания включали в себя выполнение комплекса нормативов на специальном автодроме, в том числе вождение гигантских ракетоносцев по ограниченным проездам, преодоление искусственных и естественных препятствий, условно зараженного участка местности. Кроме того, оценивались действия механика-водителя в ходе проведения марша при нападении диверсионно-разведывательных формирований, а также были проверены знания конкурсантами технических характеристик комплекса и правил дорожного движения», - говорится в сообщении.

В результате состязания победу одержал военнослужащий Йошкар-Олинского ракетного соединения старший механик-водитель прапорщик Игорь Ермаков. Второе место завоевал прапорщик Максим Митягин, который служит в Тагильской ракетной дивизии. Третье место занял старший прапорщик  Олег Буга из Новосибирского ракетного соединения.

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