Кровавый след: кадры с места конфликта со стрельбой в центре Москвы
Пострадавшему в ходе стрельбы мужчине оказывается медицинская помощь.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В распоряжении «Звезды» оказались кадры с места дорожного конфликта на Большой Грузинской, который закончился стрельбой. Ранее стало известно, что в результате инцидента пострадал один человек.
На записи видно, что возле автомобилей участников конфликта остался кровавый след. В настоящий момент там работают сотрудники полиции, место происшествия оцеплено.
Ранее сообщалось, что между водителями транспортных средств произошел конфликт, в результате которого один мужчина выстрелил, как предполагается, из травматического оружия в другого.
Злоумышленник был задержан на месте происшествия, пострадавшему в ходе стрельбы мужчине оказывается медицинская помощь.