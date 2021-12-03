Кровавый след: кадры с места конфликта со стрельбой в центре Москвы

В распоряжении «Звезды» оказались кадры с места дорожного конфликта на Большой Грузинской, который закончился стрельбой. Ранее стало известно, что в результате инцидента пострадал один человек.

На записи видно, что возле автомобилей участников конфликта остался кровавый след. В настоящий момент там работают сотрудники полиции, место происшествия оцеплено.

Ранее сообщалось, что между водителями транспортных средств произошел конфликт, в результате которого один мужчина выстрелил, как предполагается, из травматического оружия в другого.

Злоумышленник был задержан на месте происшествия, пострадавшему в ходе стрельбы мужчине оказывается медицинская помощь.