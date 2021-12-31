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Назван легко заметный признак онкологии

Анна Касаткина
03:42 31.12.2021
По данным британских медиков, этот симптом встречается у 35% людей с немелкоклеточным раком легкого и у 4% с мелкоклеточным раком.
Назван легко заметный признак онкологии
© Фото: unsplash
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На возникновение ракового образования в организме могут указывать изменения кончиков пальцев. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на данные британской Национальной службы здравоохранения.

На онкологию может указывать колбовидное утолщение концевых фаланг пальцев кистей с деформацией ногтевых пластин в виде часовых стекол - так называемый симптом барабанных палочек или пальцы Гиппократа.

По данным британских медиков, этот симптом встречается у 35% людей с немелкоклеточным раком легкого и у 4% с мелкоклеточным раком.

Ранее главный онколог Минздрава рассказал о самом «ярком» признаке рака, который требует немедленного обращения к специалисту.

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