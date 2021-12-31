Назван легко заметный признак онкологии

На возникновение ракового образования в организме могут указывать изменения кончиков пальцев. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на данные британской Национальной службы здравоохранения.

На онкологию может указывать колбовидное утолщение концевых фаланг пальцев кистей с деформацией ногтевых пластин в виде часовых стекол - так называемый симптом барабанных палочек или пальцы Гиппократа.

По данным британских медиков, этот симптом встречается у 35% людей с немелкоклеточным раком легкого и у 4% с мелкоклеточным раком.

Ранее главный онколог Минздрава рассказал о самом «ярком» признаке рака, который требует немедленного обращения к специалисту.