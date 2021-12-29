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Главный онколог Минздрава рассказал о самом «ярком» признаке рака

Анна Касаткина
01:44 29.12.2021
Больше всего должны насторожить кровянистые выделения, заявил специалист.
Главный онколог Минздрава рассказал о самом «ярком» признаке рака
© Фото: pixabay
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Кровянистые выделения требуют обязательного обращения к врачу, так как являются главным признаком онкологии. Об этом «Известиям» рассказал главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн.

Врач призвал обратить внимание на кровь в моче и кале, а также на кровянистые выделения из сосков.

«Как только начинаются - нужно обратиться к онкологу. Это уже не норма. Это самый яркий пример», - сказал Каприн.

По его словам, насторожить также должны потеря аппетита и снижение веса.

Ранее доктор химических наук, профессор Дмитрий Мустафин предупредил о токсичных веществах в составе фейерверков, петард и бенгальских огней, которые могут вызвать рак. 

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