Главный онколог Минздрава рассказал о самом «ярком» признаке рака

Кровянистые выделения требуют обязательного обращения к врачу, так как являются главным признаком онкологии. Об этом «Известиям» рассказал главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн.

Врач призвал обратить внимание на кровь в моче и кале, а также на кровянистые выделения из сосков.

«Как только начинаются - нужно обратиться к онкологу. Это уже не норма. Это самый яркий пример», - сказал Каприн.

По его словам, насторожить также должны потеря аппетита и снижение веса.

Ранее доктор химических наук, профессор Дмитрий Мустафин предупредил о токсичных веществах в составе фейерверков, петард и бенгальских огней, которые могут вызвать рак.