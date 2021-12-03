Более 30 иностранных самолетов-разведчиков было замечено у границ России за неделю

Тридцать один иностранный самолет-разведчик был замечен у границ России за неделю. Об этом сообщает газета «Красная звезда».

Также было обнаружено шесть беспилотников - они также вели разведку близ государственной границы РФ.

И самолеты, и беспилотники сопровождались российскими радиолокационными средствами. Кроме этого, два раза в воздух для недопущения нарушения границы из состава дежурных по ПВО сил поднимались истребители.