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Более 30 иностранных самолетов-разведчиков было замечено у границ России за неделю

13:50 03.12.2021
Все воздушные разведчики сопровождались средствами РЛС. Российские истребители дважды поднимались в воздух для недопущения нарушения границы.
Более 30 иностранных самолетов-разведчиков было замечено у границ России за неделю
© Фото: Минобороны России
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Тридцать один иностранный самолет-разведчик был замечен у границ России за неделю. Об этом сообщает газета «Красная звезда».

Также было обнаружено шесть беспилотников - они также вели разведку близ государственной границы РФ. 

И самолеты, и беспилотники сопровождались российскими радиолокационными средствами. Кроме этого, два раза в воздух для недопущения нарушения границы из состава дежурных по ПВО сил поднимались истребители. 

© Красная Звезда

Нарушения государственной границы России допущено не было. 

Ранее сообщалось, что в Минобороны России провели брифинг для иностранных военных атташе - там рассказывалось о возможностях ВКС России.

Материал подготовил Тимур Шерзад

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