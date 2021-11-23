В МО РФ провели брифинг для иностранных военных атташе о возможностях ВКС России

В Минобороны РФ провели брифинг для иностранных военных атташе о возможностях Воздушно-космических сил России. Брифинг провел заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Юдин.

Брифинг прошел в соответствии с планом работы с аккредитованным в Москве военно-дипломатическим корпусом.

Юдин информировал иностранных дипломатов о современной структуре Воздушно-космических сил, а также о задачах, для решения которых предназначаются ВКС РФ.

Всего на брифинге присутствовали около 80 военных атташе из 52 стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки. В их число входили и представители 16 стран НАТО.

В задачи ВКС, помимо прочего, входит и недопущение нарушения воздушных границ России иностранными летательными аппаратами. Так, в ноябре истребитель Су-30 предотвратил нарушение границы РФ британским самолетом.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Сергей Александров