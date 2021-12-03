В Кремле ответили на вопрос о дате переговоров Путина и Байдена

Дата переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена в настоящий момент не согласована, обсуждаются различные варианты, в частности 7 декабря. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Точная дата по-прежнему не согласована, по-прежнему ведется работа. Формат - речь идет о видеоконференцсвязи... Это может быть и в следующую неделю, и через неделю, здесь, я еще раз повторяю, нет согласованной даты. Там есть с двух сторон разные предложения по датам, но они пока не синхронизированы», - сказал представитель Кремля.

Напомним, что первая встреча двух президентов состоялась 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве. Переговоры заняли почти пять часов и состояли из встречи в узком составе и беседы в расширенном составе. Одной из тем для обсуждения стала стратегическая стабильность, за которую, по словам Путина, Россия и США несут особую ответственность.