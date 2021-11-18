В Кремле назвали темы будущих переговоров Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что ситуация на Украине и отношения с НАТО станут главными темами обсуждения во время встречи Владимира Путина и Джо Байдена.



Представитель Кремля предположил, что переговоры лидеров стран возможны в режиме онлайн до конца года.

«Более предпочтительным для начала является видеоформат, но опять же это будет зависеть от решения глав государств. Естественно, Украина - много споров вокруг Украины», - рассказал Песков в эфире «Первого канала».

По словам представителя Кремля, для России являются провокационными действия вооруженных сил НАТО у российских границ, «что не может нас оставлять равнодушными и вызывает обеспокоенность».

Предыдущая очная встреча двух президентов была летом этого года. Историческая встреча двух президентов прошла 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве. Переговоры заняли почти пять часов и состояли из встречи в узком составе и беседы в расширенном составе.

Ранее Джо Байден заявил, что выполнил данное российскому коллеге Владимиру Путину обещание делать все возможное, чтобы привлекать киберпреступников к ответственности.

По его словам, для препятствования противозаконной киберактивности со стороны Соединенных Штатов привлекается вся мощь федерального правительства.