Эксперт рассказал, какие овощи вреднее колбасы

В колбасе содержится в 20 раз меньше нитратов, чем в свекле. Об этом «Звезде» рассказал технолог мясопереработки Павел Агапкин.

«Свеклу мы обычно жарим на сковороде, и в этот момент в свекле из нитратов образуется дикое количество нитрита. Посмотрите содержание нитрата в свекле - до 1 000 мг/кг. В колбасе содержится до 50мг/кг», - сказал он.

При этом эксперт усомнился в негативном влиянии нитритов на организм.

«Нитратов, которые превращаются в нитриты, мы поедаем каждый день в диких количествах. Столетиями люди эти салаты и борщи едят, и ничего с ними страшного не случается», - отметил он.

Ранее в Руспродсоюзе перечислили параметры, на которые стоит ориентироваться при выборе колбасы. В первую очередь необходимо внимательно изучить целостность упаковки, срок годности, а также внешний вид, состав, наличие ГОСТа или ТУ.