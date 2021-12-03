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Эксперт рассказал, какие овощи вреднее колбасы

Иван Линдеманн
12:43 03.12.2021
Технолог мясопереработки Павел Агапкин усомнился в негативном влиянии нитритов на организм.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Victor Lisitsin, Russian Look, Globallookpress
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В колбасе содержится в 20 раз меньше нитратов, чем в свекле. Об этом «Звезде» рассказал технолог мясопереработки Павел Агапкин.

«Свеклу мы обычно жарим на сковороде, и в этот момент в свекле из нитратов образуется дикое количество нитрита. Посмотрите содержание нитрата в свекле - до 1 000 мг/кг. В колбасе содержится до 50мг/кг», - сказал он.

При этом эксперт усомнился в негативном влиянии нитритов на организм.

«Нитратов, которые превращаются в нитриты, мы поедаем каждый день в диких количествах. Столетиями люди эти салаты и борщи едят, и ничего с ними страшного не случается», - отметил он.

Ранее в Руспродсоюзе перечислили параметры, на которые стоит ориентироваться при выборе колбасы. В первую очередь необходимо внимательно изучить целостность упаковки, срок годности, а также внешний вид, состав, наличие ГОСТа или ТУ.

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