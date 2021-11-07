Тимошенко назвала катастрофой энергетический кризис на Украине

Украина впервые за все время своей независимости не смогла запастись газом на зиму, хотя имела возможность заполнить им свои подземные хранилища (ПГХ) по минимальной стоимости, чего хватило бы для беспроблемного прохождения отопительного сезона. Такое мнение высказала глава фракции «Батькивщина» в Верховной раде Юлия Тимошенко.

«Что страна делала 30 лет независимости? Летом, когда газ дешевый, - а этим летом он был в шесть раз дешевле, чем на рынке в мире, - Украина всегда закачивала газ в хранилища. Мы могли закачать 38 миллиардов… и сегодня в нашей стране не было бы никакого кризиса. Мы все были бы с газом, электроэнергией и отоплением по минимальной цене», - высказала политик свою точку зрения в эфире «Украины 24».

Она особо отметила, что это случилось в первый раз за все годы независимости страны, и добавила, что из-за действий украинского руководства, которое не закупило газ в достаточном количестве в выгодный момент, государство в итоге «сделают банкротом».

«Вы понимаете, какая это катастрофа. Заплатит за эту бездарность и эту коррупцию каждый украинец и каждое предприятие», - подчеркнула Тимошенко.

На Украине этой осенью образовался дефицит энергетических ресурсов, необходимых, в том числе, для выработки электричества. Это, среди прочего, связано с резким увеличением стоимости газа, а также с нехваткой угля, из-за чего в стране простаивает часть ТЭС. По мнению украинского премьера Дениса Шмыгаля, из-за ситуации с энергоресурсами осенне-зимний период на Украине будет трудным.