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На Кубу доставили 22 тонны гумпомощи из России

Ян Брацкий
21:50 31.12.2021
Среди прочего, Россия передала Кубе специализированные защитные костюмы и инъекционные шприцы.
На Кубу доставили 22 тонны гумпомощи из России
© Фото: pixabay
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Россия передала Кубе почти 22 тонны гуманитарного груза. Помощь официальной Москвы прибыла пятничным утром в гаванский Международный аэропорт имени Хосе Марти. Об этом сообщили в российском посольстве на Кубе.

«Россия передала Кубе гуманитарную помощь, в том числе медицинские защитные костюмы и инъекционные шприцы, общим весом почти 22 тонны. Помощь направлена правительством РФ», - приводит ТАСС заявление дипмиссии.

Это не первая в уходящем году поставка гуманитарной помощи от России. Летом два самолета Военно-транспортной авиации (ВТА) ВКС России Ан-124 «Руслан» доставили на остров около 88 тонн груза, включая мясо, подсолнечное масло, муку и один миллион защитных медицинских масок.

В августе в Гавану из России прилетели еще два самолета, на борту которых находилось более 80 тонн продовольствия, лекарственных препаратов, концентраторов кислорода, шприцев и аппаратов ИВЛ.

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