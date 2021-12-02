Срок действия сертификата о перенесенном COVID-19 продлен до года

Срок действия сертификата о перенесенном коронавирусе продлен до года. Соответствующее решение приняло Министерство здравоохранения. Технический процесс продления документов в скором времени завершится. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Он уточнил, что все новые сертификаты выдаются на 12 месяцев, остальные - переоформляются.

«Для сертификатов о перенесенном заболевании, оформленных ранее, сейчас идет продление срока действия также до 12 месяцев со дня выздоровления», - цитирует РИА Новости представителя Минздрава РФ.

Ранее сертификат о перенесенном коронавирусе выдавали на шесть месяцев.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко несколько дней назад сообщал о решении продлить срок действия документов, удостоверяющих факт перенесения COVID-19. Глава Минздрава уточнял, что повторное заболевание коронавирусом встречается всего в 0,74% случаев.