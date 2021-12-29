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Назван напиток для нормализации давления

Анна Назайкина
07:27 29.12.2021
По словам исследователей, клюквенный сок также может способствовать нормализации уровня холестерина в крови.
Назван напиток для нормализации давления
© Фото: Pexels
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Клюквенного сока может способствовать нормализации кровяного давления, передает Daily Express, ссылаясь на исследование ученых из Университета Лаваля в Канаде.

Основу для научной работы составили данные 45 исследований. Было установлено, что в среднем систолическое давление у тех, кто пил клюквенный сок, уменьшалось на 1,52 мм. рт. ст., а диастолическое — на 1,78 мм. рт. ст.

Также специалисты утверждают, что клюквенный сок может способствовать нормализации уровня холестерина в крови. По словам ученых, такой эффект обусловлен полифенольными соединениями, которые содержатся в красной ягоде. Кроме того, было отмечено, что клюквенный сок известен своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Ранее ученые установили, что включение в рацион зеленого чая может оказать положительное влияние на здоровье человека. Речь идет об оздоравливающем эффекте для сердечно-сосудистой системы. Употребление напитка, по словам исследователей, существенно уменьшает риск развития гипертонии.

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