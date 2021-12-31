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В Великом Новгороде из-за COVID-19 отменили народные гуляния

Роман Захаров
21:23 31.12.2021
Народные гуляния традиционно проводились на территории местного Музея деревянного народного зодчества «Витославлицы».
В Великом Новгороде из-за COVID-19 отменили народные гуляния
© Фото: Aleksandr Orlov, GlobalLookPress
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В Великом Новгороде из-за коронавируса отменили массовые народные гуляния по случаю январских праздников. Об этом сообщила пресс-служба Музея деревянного народного зодчества (МНДЗ) «Витославлицы», на территории которого раньше обычно проводились такие мероприятия.

«Гуляния пришлось отменить в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой», - приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы музея.

Традиционно 1 января в музее проходило «Сказочное Новогодье», а 8 января - «Святки». Тринадцатого января, в день святого Василия, как правило начинались «Страшные вечера».

Ранее сообщалось, что в Москве вечером 31 декабря закрыли проход на Красную площадь. Ограничения будут действовать до 7:00 1 января.

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