В Великом Новгороде из-за COVID-19 отменили народные гуляния

В Великом Новгороде из-за коронавируса отменили массовые народные гуляния по случаю январских праздников. Об этом сообщила пресс-служба Музея деревянного народного зодчества (МНДЗ) «Витославлицы», на территории которого раньше обычно проводились такие мероприятия.

«Гуляния пришлось отменить в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой», - приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы музея.

Традиционно 1 января в музее проходило «Сказочное Новогодье», а 8 января - «Святки». Тринадцатого января, в день святого Василия, как правило начинались «Страшные вечера».

Ранее сообщалось, что в Москве вечером 31 декабря закрыли проход на Красную площадь. Ограничения будут действовать до 7:00 1 января.