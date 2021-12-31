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В ожидании полночи: как в Москве проходят предновогодние гулянья

Алексей Кошкин
Анна Назайкина
14:29 31.12.2021
Проход на главную площадь страны закроют 31 декабря в 17:00. Ограничения будут действовать до 7:00 1 января.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Москве комфортной встрече Нового Года будет способствовать погода. Синоптики обещают небольшой снег и легкий мороз - подходящие условия для того, чтобы провести время на свежем воздухе.

На Красной площади, Манежной и Никольской уже начались праздничные гуляния. Несмотря на то, что по статистике каждый пятый россиянин работает, на улицах много люди, покинувших дома, что ощутить причастность к большому празднику.

Проход на главную площадь страны закроют 31 декабря в 17:00. Ограничения будут действовать до 7:00 1 января. Площадь закрывают в связи с продолжающейся пандемией коронавируса. Красная площадь и ранее неоднократно перекрывалась перед Новым годом, в том числе и в период до пандемии. Это было связано с проведением новогодних мероприятий.

Те, кто хотел в канун нового года ощутить атмосферу праздника, пришел на Красную площадь - здесь куранты, ярмарка, каток, елка. Ранее стало известно, что москвичей ожидает хорошая погода. По прогнозам синоптиков, в новогоднюю ночь в центральной части России будет умеренный мороз и снег.

Следить за порядком в новогоднюю ночь будут сотрудники полиции и народные дружинники. Для профилактики возможных правонарушений власти столицы задействуют общественные пункты охраны порядка.

Кроме того, ранее стало известно, что в новогоднюю ночь традиционно будет можно передвигаться бесплатно по Москве. Метро, МЦК и часть наземных маршрутов будут ходить бесплатно и без перерывов, заверил мэр. Для тех, кто встретил праздничную ночь в метро, будет транслироваться новогоднее поздравление на экранах.

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