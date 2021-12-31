В Роскосмосе пообещали выйти на рубеж в 50-75 пусков в год

Россия будет запускать по 50-75 ракет ежегодно, после старта активного этапа разворачивания орбитальной многоспутниковой группировки «Сфера». Об этом рассказал глава Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, поздравляя российских космонавтов Антона Шкаплерова и Петра Дуброва, находящихся на Международной космической станции (МКС). Видеоролик поздравления опубликовала пресс-служба корпорации.

«Конечно, надо быть готовым к тому, чтобы в 2-3 раза увеличить количество этих пусков, когда мы начнем разворачивать многоспутниковую орбитальную группировку», - сказал Рогозин.

В уходящем году Россия осуществила запуск 25 ракет. Дмитрий Рогозин уточнил, что согласно мнению экспертов, «пусковой бум» в мире начнется в 2025-2026 годах и Россия будет к нему готова. Кроме того, российские ракетчики сегодня обладают всеми компетенциями, чтобы выводить на околоземную орбиту по несколько десятков космических аппаратов за один пуск.

Согласно проекту создания многоспутниковой орбитальной группировки «Сфера», на орбиту планируется вывести около 380 спутников. Российская «Сфера» должна стать конкурентом зарубежным системам Starlink и OneWeb.