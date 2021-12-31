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Путин подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России

Роман Захаров
18:15 31.12.2021
Глава государства поручил кабинету министров разработать и утвердить план основных мероприятий данной инициативы.
Путин подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России в 2022 году. Документ подразумевает популяризацию народного искусства, сохранение культурных традиций, памятников истории, а также этнокультурного многообразия народов, проживающих в нашей стране.

«Провести в 2022 году в Российской Федерации Год культурного наследия народов России», - сказано в тексте документа, опубликованного на портале правовой информации.

Глава государства поручил кабинету министров в течение двух месяцев разработать и утвердить план основных мероприятий данной инициативы.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон об отмене обязательного регулярного техосмотра личного автотранспорта. Согласно подписанному документу, от прохождения ТО освобождаются легковые автомобили и мотоциклы, которые россияне используют исключительно для личных нужд.

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