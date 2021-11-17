В непризнанном Косове задержали четверых россиян

В Косове были задержаны и взяты под стражу четверо россиян. Об этом сообщили в полиции непризнанного образования.

Инцидент произошел в городе Елакце. Правоохранители остановили два автомобиля с белградскими номерами, в которых находилось двое мужчин и две женщины. Все они являются гражданами России.

«Поскольку у них не имелось с собой паспортов, они были доставлены в полицейское отделение южной части г. Косовска-Митровица, где местная прокуратура приняла решение о задержании на 48 часов для установления личности и выяснения обстоятельств нахождения в крае», - говорится в сообщении посольства РФ в Сербии.

Отмечается, что в Косовска-Митровицу незамедлительно выехал сотрудник канцелярии посольства России в Сербии в Приштине. Ему был предоставлен доступ к задержанным.

«По их словам, они въехали в Косово на арендованной машине по пути в Нови-Пазар, куда направлялись для осмотра достопримечательностей, случайно, руководствуясь рекомендациями навигационного устройства», - добавили в дипмиссии.

Также уточняется, что россиянам предоставили питание и адвоката. По данным прокуратуры в Косовска-Митровице, принято постановление о выдворении граждан России с территории Косова.