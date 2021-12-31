Россиянам посоветовали не вызывать Деда Мороза на дом

Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург призвал российских граждан не вызывать Деда Мороза домой из-за высокого риска распространения коронавирусной инфекции.

«Я бы не стал приглашать в это время Деда Мороза, а на месте родителей сам бы бороду купил и поздравил, чтобы не отменять и не портить ребенку праздник, а заодно его устроить и себе», - приводит «АиФ» слова Гинцбурга.

По словам ученого, дети сегодня очень подвержены заражению COVID-19 и поэтому необходимо быть осторожным при посещении массовых мероприятий.

«Если родители не располагают информацией, что ребенок переболел или имеет высокий уровень антител, лучше вообще ребенка не водить. А если водить, то должны быть средства индивидуальной защиты. Маски, респираторы, с моей точки зрения, необходимы», - резюмировал Александр Гинцбург.

Ранее детский врач-невролог, доктор медицинских наук Павел Соколов в беседе со «Звездой» предупредил, что из-за взрывов петард и салютов, которые традиционно будут повсеместно греметь в новогоднюю ночь, может сильно пострадать психическое здоровье ребенка.