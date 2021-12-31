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СМИ: Зеленский хочет переименовать партию «Слуга народа»

Роман Захаров
16:47 31.12.2021
По данным журналистов, в настоящий момент обсуждается вариант по переименованию «Слуги народа» в «Партию Зеленского».
СМИ: Зеленский хочет переименовать партию «Слуга народа»
© Фото: Stefanie Loos, dpa, globallookpress
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Президент Украины Владимир Зеленский собирается переименовать фракцию «Слуга народа» в преддверии парламентских выборов 2023 года. Об этом пишет «Страна.ua», ссылаясь на источники, близкие к окружению главы государства.

По словам собеседников издания, в настоящий момент обсуждается вариант по переименованию «Слуги народа» в «Партию Зеленского» или другое название с использованием фамилии действующего украинского лидера.

Согласно материалу, такой план появился после анализа социологических исследований, говорящих о том, что рейтинг Зеленского выше, чем у его партии. Также сообщается, что по партийному списку на выборы в 2023 году хотят отправить обновленный, «максимально незашкваренный» состав.

«Персонажей же с испорченным имиджем, но которых все равно нужно будет провести в Раду или которые заплатят деньги, планируют распихать по спискам партий-сателлитов, которые Банковая готовит к походу на выборы», - приводит издание слова одного из источников.

Очередные выборы в Верховную раду состоятся, как ожидается, в 2023 году. В 2024 году на Украине пройдут выборы главы государства.

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