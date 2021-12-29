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В Раде заявили, что Зеленский нарушил 9 статей конституции санкциями против СМИ

Иван Линдеманн
23:54 29.12.2021
Ранее стало известно, что телевизионная версия украинского канала UkrLive на Украине оказалась под запретом. Вместе с ним были заблокированы и «Первый независимый», а также медиахолдинг «Новости», куда вошли журналисты закрытых еще в феврале трех украинских каналов.
В Раде заявили, что Зеленский нарушил 9 статей конституции санкциями против СМИ
© Фото: Serg Glovny, globallookpress
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Президент Украины Владимир Зеленский нарушил девять статей конституции. Так считает депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний.

Он подчеркнул, что нарушения связаны с введением санкций против средств массовой информации.

«Вчерашний указ президента Украины о введении санкций против двух телеканалов - «Первого независимого» и UkrLive - это очередное подтверждение беззакония в нашей стране. Когда я прочел указ президента Украины и дополнение к нему, то открыл Конституцию и сразу насчитал нарушение девяти статей», - заявил он в эфире телеканала UkrLive.

По словам депутата, Зеленский в том числе нарушил права на свободу слова и работу, присягу президента, в которой обещал защищать свободу слова, а СНБО превысил свои полномочия, добавил парламентарий.

Ранее стало известно, что телевизионная версия украинского канала UkrLive на Украине оказалась под запретом. Вместе с ним были заблокированы и «Первый независимый», а также медиахолдинг «Новости», куда вошли журналисты закрытых еще в феврале трех украинских каналов. Указ об этом со ссылкой на Совет нацбезопасности и обороны Украины подписал президент. Сделано это потому, что Зеленский ведет борьбу с оппозицией, считает лидер партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук.

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