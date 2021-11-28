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Российские лыжники заняли весь пьедестал гонки преследования на этапе Кубка мира

Светлана Иванова
15:26 28.11.2021
Александр Большунов, Сергей Устюгов и Александр Мальцев показали свои результаты даже в условиях морозной погоды.
Российские лыжники заняли весь пьедестал гонки преследования на этапе Кубка мира
© Фото: Vesa Moilanen, imago, Globallookpress
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Россиянин Александр Большунов завоевал золотую медаль в гонке преследования свободным стилем на этапе Кубка мира в финской Руке. Победитель показал результат 35.23,7. Второе и третье место также оказались у россиян - Сергея Устюгова (+0,5) и Александра Мальцева (+0,7).

Четвертую, шестую и восьмую позицию также заняли россияне. Так расположились Иван Якимушкин, Илья Семиков и Алексей Червоткин соответственно. На пятом месте финишировал чех Михал Новак.

В Финляндии гонка проходила при температуре воздуха около -20 градусов, старт заезда даже перенесли на более позднее время. Сославшись на холод, в состязании отказались участвовать норвежцы Эмиль Иверсен, Ханс Холунд, Симен Крюгер и представитель Финляндии Иво Нисканен.

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