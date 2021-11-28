Российские лыжники заняли весь пьедестал гонки преследования на этапе Кубка мира

Россиянин Александр Большунов завоевал золотую медаль в гонке преследования свободным стилем на этапе Кубка мира в финской Руке. Победитель показал результат 35.23,7. Второе и третье место также оказались у россиян - Сергея Устюгова (+0,5) и Александра Мальцева (+0,7).

Четвертую, шестую и восьмую позицию также заняли россияне. Так расположились Иван Якимушкин, Илья Семиков и Алексей Червоткин соответственно. На пятом месте финишировал чех Михал Новак.

В Финляндии гонка проходила при температуре воздуха около -20 градусов, старт заезда даже перенесли на более позднее время. Сославшись на холод, в состязании отказались участвовать норвежцы Эмиль Иверсен, Ханс Холунд, Симен Крюгер и представитель Финляндии Иво Нисканен.