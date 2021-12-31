Саакашвили из тюрьмы признался в наличии внебрачной дочери

Находящийся в тюрьме экс-президент Грузии Михаил Саакашвили признался, что у него есть внебрачная дочь от грузинской певицы. Местные СМИ неоднократно писали о романе Саакашвили с Софией Нижарадзе, напоминает РИА Новости. Девочку зовут Элис Мария, до сих пор ее родители не делали официальных заявлений.

«Это первый Новый год, который я встречаю в тюрьме, но я стараюсь не терять оптимизма и нашел в нем долю доброты. Зато это первый год, когда вместе с мамой с экранов телевизора нас приветствует самая юная участница новогоднего концерта телекомпании "Мтавари архи" Элис Мария Саакашвили. Моя самая любимая девочка и самая маленькая дочь», - написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Из тюрьмы Михаил Саакашвили поздравил соотечественников с наступающими новогодними праздниками и призвал оставить в прошлом все плохое, «то, что разрушает изнутри и снаружи».

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. На родине политик был заочно осужден по делам об убийстве банкира Гирглиани и об избиении депутата Гелашвили. По совокупности обвинений суд приговорил Саакашвили к девяти годам лишения свободы. Кроме того бывший грузинский лидер является фигурантом уголовных дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о бюджетных растратах и незаконном пересечении границы. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили будет отбывать весь назначенный ему срок.