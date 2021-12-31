Лавров заявил, что РФ примет меры в случае отсутствия ответа США по гарантиям безопасности

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия примет соответствующие меры для устранения угроз своей безопасности, если США и НАТО не ответят на предложения Москвы.

«Если в разумный срок конструктивного ответа не последует, то Россия будет вынуждена предпринимать все необходимые меры для устранения неприемлемых угроз нашей безопасности», - цитирует РИА Новости слова дипломата.

Лавров пообещал, что МИД не даст «замотать инициативы в бесконечных дискуссиях».

Кроме того, глава МИД РФ подчеркнул, что российской стороне важно, чтобы в переговорах участвовали и американские военные. Лавров отметил, что предложения России направлены на создание и оформление новой системы договоренностей с Западом в сфере безопасности.

Российско-американские переговоры по предложениям РФ о гарантиях безопасности запланированы на 10 января в Женеве. Планируется, что российские предложения будут обсуждаться 12 января на специально созываемом в Брюсселе заседании Совета Россия-НАТО.

Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами - членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе.

В частности, в обнародованных МИД РФ документах говорится, что Россия призывает отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности за границей и в тех местах, откуда ракеты могут поразить цели на территории другой стороны