В Москве ограничат проход на Красную площадь 31 декабря

Вход на Красную площадь 31 декабря перекроют из-за действующих антиковидных ограничений в столице. Сообщение об этом распространила пресс-служба Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции в Москве.

«В связи с пандемией коронавирусной инфекции и сохранением в этой связи действия в городе ряда ограничений, а также реализацией профилактических мер и исключением значительных скоплений людей после 17.00 часов 31 декабря 2021 года доступ граждан на Красную площадь города Москвы будет ограничен», - приводит ТАСС сообщение департамента.

Следить за порядком в новогоднюю ночь будут сотрудники полиции и народные дружинники. Для профилактики возможных правонарушений власти столицы задействуют общественные пункты охраны порядка. Доступ на площадь откроют в 07.00 утра 1 января, отметили в пресс-службе ГУ МВД России.