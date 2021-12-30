Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Москве ограничат проход на Красную площадь 31 декабря

Ян Брацкий
18:00 30.12.2021
Снова пройти на главную площадь страны можно будет с 07.00 утра 1 января.
В Москве ограничат проход на Красную площадь 31 декабря
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Вход на Красную площадь 31 декабря перекроют из-за действующих антиковидных ограничений в столице. Сообщение об этом распространила пресс-служба Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции в Москве.

«В связи с пандемией коронавирусной инфекции и сохранением в этой связи действия в городе ряда ограничений, а также реализацией профилактических мер и исключением значительных скоплений людей после 17.00 часов 31 декабря 2021 года доступ граждан на Красную площадь города Москвы будет ограничен», - приводит ТАСС сообщение департамента.

Следить за порядком в новогоднюю ночь будут сотрудники полиции и народные дружинники. Для профилактики возможных правонарушений власти столицы задействуют общественные пункты охраны порядка. Доступ на площадь откроют в 07.00 утра 1 января, отметили в пресс-службе ГУ МВД России.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:02 ОПК
Новейший истребитель Checkmate возглавил рейтинг российских экспортных вооружений
16:14 В стране и мире
Видео
«Лежит под капельницей»: друг Хлебниковой передал ее слова из больницы
15:24 В стране и мире
В России с 1 января МРОТ вырастет до 13 890 рублей
14:11 ОПК
Видео
Опубликованы кадры испытаний форсированного двигателя для новейшей ракеты «Ангара-А5»
10:54 Спорт
Тренер молодежной сборной РФ по хоккею назвал отмену МЧМ разочарованием
Популярное
СМИ сообщили о выдворении из страны задержанного ранее бойца ММА Чоршанбиева
Диетолог рассказала, чем опасно закусывать алкоголь
Бывший переводчик американских военных раскрыл подробности задержания Саддама Хусейна
Врач перечислила самые вредные продукты на новогоднем столе
Мясников объяснил опасность обезболивающих при похмелье
Видео
Шойгу исполнил мечту мальчика из Владимирской области полетать на военном вертолете
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.