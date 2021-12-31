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В МИД РФ призвали военных США участвовать в переговорах по безопасности

Виктория Ивашечкина
11:14 31.12.2021
Российско-американские переговоры по предложениям РФ о гарантиях безопасности запланированы на 10 января в Женеве.
В МИД РФ призвали военных США участвовать в переговорах по безопасности
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что России принципиально важно, чтобы высокопоставленные военные США и НАТО приняли участие в переговорах по гарантиям безопасности.

«Насколько мы понимаем, подготовленные нами проекты изучаются в Вашингтоне и других западных столицах», - рассказал дипломат.

Российско-американские переговоры по предложениям РФ о гарантиях безопасности запланированы на 10 января в Женеве. Планируется, что российские предложения будут обсуждаться 12 января на специально созываемом в Брюсселе заседании Совета Россия-НАТО.

«Для нас принципиально важно участие в переговорах высокопоставленных военных США и стран альянса», - добавил глава МИД РФ, передает РИА Новости.

Ранее, 17 декабря, Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами - членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе.

В частности, в обнародованных МИД РФ документах говорится, что Россия призывает отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности за границей и в тех местах, откуда ракеты могут поразить цели на территории другой стороны. Также Москва предлагает НАТО подтвердить официально, что они не расценивают друг друга в качестве противников, и регулярно обмениваться оценками угроз.

Помимо этого, Россия предложила руководству Североатлантического альянса принять обязательства по нерасширению НАТО, в том числе исключить присоединение Украины.

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