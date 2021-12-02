СМИ раскрыли новые подробности состояния певицы Хлебниковой

У российской певицы Марины Хлебниковой началось заражение тканей лица, также медики обнаружили у нее ожог глаз, передает Telegram-канал Mash. Ранее стало известно, что артистка получила серьезные повреждения при пожаре в собственной квартире в Москве.

Как утверждается, у Хлебниковой якобы диагностировали ожог роговицы, а для того чтобы не допустить распространения инфекции, отмечает издание, врачи применяют антибиотики.

По данным СМИ, в настоящий момент певица продолжает находиться в медикаментозной коме, так как ее тревожили сильных болевые ощущения. Как утверждается, врачи по-прежнему квалифицируют ее состояние как стабильно тяжелое.

Ранее друг Хлебниковой в беседе со «Звездой» рассказал о состоянии певицы за несколько дней до трагедии. По словам Дмитрия Чижова, никакой депрессии, о которой писали некоторые издания, у артистки не было.