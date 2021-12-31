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Диетолог рассказала, сколько нужно есть в день бананов и яиц

Анна Касаткина
01:20 31.12.2021
По словам специалиста, нужно обязательно удовлетворять суточную потребность организма в клетчатке и белке.
Диетолог рассказала, сколько нужно есть в день бананов и яиц
© Фото: pixabay
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Человеку в сутки необходимо употреблять не менее 30 грамм клетчатки, что соответствует десяти бананам. Столько же клетчатки содержится в десяти корнеплодах моркови и 250 граммах фисташек, рассказала британский диетолог Кейт Лливелин-Уотерс.

По ее словам, при выборе продуктов важно в первую очередь ориентироваться не на их калорийность, а на наличие питательных веществ. Лливелин-Уотерс отметила, что, по статистике, многие люди не употребляют в достаточном количестве белки и клетчатку, а также едят слишком мало овощей и фруктов.

Диетолог отметила, что по общепринятым правилам мужчинам и женщинам в возрасте от 19 до 50 лет необходимо потреблять 56 и 45 граммов белка соответственно. В более пожилом возрасте полезно немного увеличить его количество из расчета 1-1,2 грамма на килограмм массы тела. Около 50 г белка, по ее словам, содержится в четырех больших яйцах или 250 г филе лосося.

Кроме того, каждому человеку необходимо потреблять 30 гр клетчатки в день, отметила Лливелин-Уотерс. Чтобы получить такое количество можно съесть примерно 150 г овсянки, либо десять бананов или десять корнеплодов моркови, либо 300 г вареной чечевицы, либо 250 г фисташек, сообщает Daily Mail.

Также одним из основных принципов здорового питания диетолог назвала разнообразие. Она призвала есть не менее пяти порций овощей и двух порций фруктов в день, а в неделю съедать не менее 25 различных овощей.

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