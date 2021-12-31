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Терапевт рассказала, как не замерзнуть во время празднования Нового года на улице

Виктория Ивашечкина
13:41 31.12.2021
По мнению специалиста, заранее необходимо приготовить одежду для встречи праздника на открытом воздухе.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Евгений Епанчинцев, РИА Новости
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Терапевт Марина Астафьева в интервью «Звезде» рассказала о том, как не замерзнуть в новогоднюю ночь на улице во время запуска фейерверков. По словам врача, люди, находясь под действием спиртного не всегда верно рассчитывают свои силы и возможности. Это может привести к проблемам со здоровьем.

«Температуре на улице в районе минус 2-минус 3 градусов все радуются. Люди предпочитают не одевать теплую одежду и выходят праздновать на улицу в легких куртках, надеясь, что внутреннее тепло сохранится и согреет их и так. А мы, врачи, не любим эту температуру вообще. Потому что это самая опасная температура, она обманчива. Как правило, бывает большая влага, а она в сочетании с небольшим ветром - это самое опасное дело для взрослого выпившего человека», - уточнила врач.

По словам терапевта, в этом случае нужно контролировать количество выпитого. Люди, начинающие употреблять алкоголь с утра к ночи уже не совсем трезво оценивают ситуацию. Последствия могут быть неожиданными: фарингиты, синуситы, пневмония и все, подчеркнула специалист.

«Рекомендую начать праздновать с алкоголем за час до наступления нового года Заранее надо приготовить одежду, в которой хочется выйти на улицу, чтобы запустить фейерверки. Должна присутствовать хлопчатобумажная одежда, свитер, непродуваемая верхняя одежда. Обязательно надо иметь при себе шапку, варежки, шарфы», - подытожила терапевт.

Ранее невролог рассказал о последствиях неправильного использования пиротехники в присутствии детей.

По словам врача, у детей при неожиданном взрыве хлопушек может развиться тик или заикание.

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