Невролог рассказал о последствиях неправильного использования пиротехники в присутствии детей

Детский врач-невролог, доктор медицинских наук Павел Соколов рассказал «Звезде» о том, к каким последствиям может привести неправильное использование новогодней пиротехники в присутствии детей.

По словам специалиста, если ребенок сильно испугался громких звуков взрыва петард и хлопушек, его стоит попытаться успокоить, сказав, что ничего страшного не произошло. Однако в ряде случаев такой способ решения проблемы может не сработать.

«Если у человека над ухом взорвется петарда, то он может начать заикаться или у него появится нервный тик. Однако сейчас это не такое частое явление среди детей, раньше подобных инцидентов было больше. Сейчас чаще страдают глаза, дети получают офтальмологическую травму при неправильном использовании пиротехники», - объяснил Соколов.

По словам невролога, если у ребенка после инцидента с пиротехникой развивается тик или заикание, ему необходима профессиональная медицинская помощь.

«В домашних условиях это исправить нельзя. Можно успокоить ребенка, сказать, что ничего страшного не случилось, но это может в итоге не сработать. Но такого ребенка можно вылечить», - подчеркнул Павел Соколов.

Ранее в МЧС напомнили, что новогодние хлопушки и фейерверки нельзя использовать возле свечей, бенгальские огни в целях безопасности лучше всего поджигать на улице.

Во избежание повреждения глаз или разрушений специалисты посоветовали не направлять пиротехнику в лицо и на осветительные приборы. В МЧС заявили, что принимать участие в запуске новогодней пиротехники можно только в качестве зрителей, находясь минимум в 100 метрах от ракеты. При этом нельзя запускать фейерверки вблизи от построек, жилых домов, ЛЭП, как отметили в ведомстве.