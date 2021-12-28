Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Невролог рассказал о последствиях неправильного использования пиротехники в присутствии детей

Виктория Ивашечкина
11:29 28.12.2021
По словам врача, у детей при неожиданном взрыве хлопушек может развиться тик или заикание.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ASchuehlein, Pixabay
Читайте нас на:

Детский врач-невролог, доктор медицинских наук Павел Соколов рассказал «Звезде» о том, к каким последствиям может привести неправильное использование новогодней пиротехники в присутствии детей.

По словам специалиста, если ребенок сильно испугался громких звуков взрыва петард и хлопушек, его стоит попытаться успокоить, сказав, что ничего страшного не произошло. Однако в ряде случаев такой способ решения проблемы может не сработать.

«Если у человека над ухом взорвется петарда, то он может начать заикаться или у него появится нервный тик. Однако сейчас это не такое частое явление среди детей, раньше подобных инцидентов было больше. Сейчас чаще страдают глаза, дети получают офтальмологическую травму при неправильном использовании пиротехники», - объяснил Соколов.

По словам невролога, если у ребенка после инцидента с пиротехникой развивается тик или заикание, ему необходима профессиональная медицинская помощь.

«В домашних условиях это исправить нельзя. Можно успокоить ребенка, сказать, что ничего страшного не случилось, но это может в итоге не сработать. Но такого ребенка можно вылечить», - подчеркнул Павел Соколов.

Ранее в МЧС напомнили, что новогодние хлопушки и фейерверки нельзя использовать возле свечей, бенгальские огни в целях безопасности лучше всего поджигать на улице.

Во избежание повреждения глаз или разрушений специалисты посоветовали не направлять пиротехнику в лицо и на осветительные приборы. В МЧС заявили, что принимать участие в запуске новогодней пиротехники можно только в качестве зрителей, находясь минимум в 100 метрах от ракеты. При этом нельзя запускать фейерверки вблизи от построек, жилых домов, ЛЭП, как отметили в ведомстве.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:23 Армия
Шойгу рассказал о работе российских миротворцев в Нагорном Карабахе
11:53 ОПК
Сразу несколько стран ведут переговоры с Россией о покупке систем С-400
10:47 Армия
статья
Россия и НАТО: о чем говорил замминистра Фомин на брифинге для иностранных военных атташе
09:59 В стране и мире
Видео
Покрытый снегом борт: опубликованы новые кадры с места крушения Ми-2 в Удмуртии
09:43 В стране и мире
В МИД РФ заявили о бессмысленности санкций США против «Северного потока - 2»
Популярное
Стало известно о состоянии избитого в Москве фигуриста Соловьева
Видео
Столб пламени: кадры полыхающей цистерны с газом в Москве
Видео
Безопасность россиян превыше всего: как ровно 31 год назад создавался Корпус спасателей при участии Сергея Шойгу
Названы главные симптомы «предновогодней депрессии»
Назван напиток, который вдвое увеличивает риск онкологии
Видео
Опубликованы кадры первого полета МС-21-300 с российским композитным крылом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.