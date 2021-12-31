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Дед Мороз и 30 елок: экипаж крейсера «Петр Великий» готовится к встрече Нового года

13:28 31.12.2021
Помещения боевого корабля были также украшены праздничными гирляндами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Последние приготовления к встрече Нового года сейчас идут в воинских частях и соединениях. На флагмане Северного флота, тяжелом атомном ракетном крейсере «Петр Великий», установили целых 30 новогодних елок. На борту побывал Дед Мороз. Помещения украшены гирляндами и мишурой.

Кипит работа и на камбузе флагмана Черноморского флота - гвардейского ракетного крейсера «Москва». Одних только фруктов доставили на борт почти полтонны. Подготовлен центнер печенья и почти столько же шоколадных конфет.

Под Новый год даже привычная вахта проходит по-другому - не так напряженно, как обычно. Но если появится срочная задача, выйти в море готов каждый экипаж. На кораблях пополнены запасы пресной воды, топлива, продовольствия. А главное - загружен полный комплект вооружения.

Снаружи корабль выглядит все так же грозно. Но внутри уже царит новогодняя атмосфера.

«Готовились стенгазеты, украшения, вырезали снежинки, ставили елку.....Надеемся, что атмосфера праздника будет даже здесь, несмотря на то, что это служба, очень ответственная деятельность», - сказал оператор электронно-вычислительной техники БЧ-7 Никита Логинов.

Ранее командующий Черноморским флотом Игорь Осипов исполнил мечту мальчика в рамках акции «Елка желаний». Школьник из Севастополя Артем Омельченко впервые побывал на борту «Раптора» - самого быстрого катера на флоте.

Материал подготовили Виктория Косогляденко и Михаил Долгих

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