Врио главы МЧС рассказал подробности спасения медика из шахты в Кузбассе

Врио главы МЧС России Александр Чуприян рассказал подробности спасения медика Александра Заковряшина из шахты «Листвяжная» в Кемеровской области.

«Он продвигался самостоятельно, используя самоспасатели. По всей видимости, их там много оказалось… Он, как спасатели сказали, уперся уже в разработку, в стену, и без малейших сил вот так держался. И если бы туда в это время не опустились бы, то вряд ли мы бы его увидели», – сообщил руководитель ведомства в интервью RTVI.

Изначально Заковряшин считался погибшим. Медика посмертно наградили, но через несколько часов стало известно, что он был найден живым. В настоящий момент его состояние оценивается, как стабильное.

Чуприян отметил, что спасение Заковряшина является чудом, а также показывает повышенную мотивацию к жизни у спасателей.

Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что тела еще шестерых человек, погибших в шахте «Листвяжная», подняты на поверхность силами горноспасателей.