Врач предупредила об опасности детского шампанского

Врач диетолог-эндокринолог Елена Щетинина в беседе со «Звездой» предупредила родителей об опасности детского шампанского для ребенка при регулярном потреблении.

По словам медика, в этом безобидном на первый взгляд напитке содержатся добавки, которые негативно влияют на развитие костей у ребенка.

«Там добавлены красители, которые не полезны детям. Газированные напитки, практически все, нежелательны для детей, потому что там находятся добавки, которые неблагоприятно влияют на развитие костей. Если речь идет о систематическом потреблении, то, конечно, нежелательно. Если это раз в год и нет аллергии на красители, почему один стаканчик не дать ребенку?», - сказала эксперт.

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