Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врач предупредила об опасности детского шампанского

Анна Назайкина
12:23 31.12.2021
В этом безобидном на первый взгляд напитке содержатся вредные добавки и красители, отметила эксперт.
Врач предупредила об опасности детского шампанского
© Фото: cottonbro, Pexels
Читайте нас на:

Врач диетолог-эндокринолог Елена Щетинина в беседе со «Звездой» предупредила родителей об опасности детского шампанского для ребенка при регулярном потреблении.

По словам медика, в этом безобидном на первый взгляд напитке содержатся добавки, которые негативно влияют на развитие костей у ребенка.

«Там добавлены красители, которые не полезны детям. Газированные напитки, практически все, нежелательны для детей, потому что там находятся добавки, которые неблагоприятно влияют на развитие костей. Если речь идет о систематическом потреблении, то, конечно, нежелательно. Если это раз в год и нет аллергии на красители, почему один стаканчик не дать ребенку?», - сказала эксперт.

Ранее педиатр объяснил, как выстроить распорядок дня ребенка в Новый год.  Атмосфера волшебства и сказки дает детям заряд позитивной энергии на целый год, однако даже в праздники необходимо следить за распорядком дня ребенка, Евгений отметил Тимаков. Он также рассказал, каким образом родители могут защитить ребенка от инфекции на детских новогодних праздниках.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:48 В стране и мире
Лавров обвинил США и НАТО в поддержке милитаристских устремлений Киева
08:58 В стране и мире
Видео
Гарантии безопасности, ядерная угроза и санкции: о чем говорили по телефону Путин и Байден
03:50 В стране и мире
Посол РФ в США рассказал, как Россия ответит на военно-стратегические угрозы Запада
09:12 В стране и мире
Видео
Цифровой рубль и отмена техосмотра: какие законы и правила вступают в силу с 1 января в России
00:01 В стране и мире
Видео
Космонавты поздравили россиян с наступающим Новым годом с борта МКС
Популярное
Диетолог назвала самую вредную закуску под алкоголь
Россиянам рассказали, кто может прятаться в новогодней елке
Врач рассказала, почему надо отказаться от сладостей в новогоднюю ночь
Психолог назвал способ правильно отдохнуть в новогодние каникулы
Мясников объяснил опасность обезболивающих при похмелье
В прокуратуре Таджикистана рассказали о задержании выдворенного из РФ Чоршанбиева
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.