Скворцова заявила об отсутствии точных сроков окончания пандемии COVID-19

Прогностические оценки прошлого, 2020 года, указывали на то, что пандемия COVID-19 должна будет завершиться летом 2022 года, однако теперь однозначного ответа дать нельзя, учитывая возникающие штаммы коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

«По прогнозам 2020 года, пандемия должна была завершиться где-то в июле-августе 2022 года, это то исходное, что было понятно в 2020 году, но поскольку идет сейчас ускоренное мутирование, и мы видим, что каждая линия приобретает новые свойства, здесь, конечно, нельзя однозначно ответить, когда и каким образом, какой будет конец у этой эпидемии», - заявила она в эфире «России 24».

По словам Скворцовой, омикрон-штамм коронавируса на данный момент вызывает неоднозначные оценки. Поэтому, предположила глава агентства, данная мутация может повлиять в том числе и на окончание пандемии.

В России, по последним данным, в общей сложности было выявлено 10 479 344 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 307 948 летальных исходов, выздоровели 9 423 227 человек.