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В Гидрометцентре рассказали о погоде на новогодней неделе в России

Виктория Ивашечкина
08:14 30.12.2021
По словам синоптиков, 2022 год начнется с небольшого потепления.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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В новогоднюю ночь в центральной части России ожидается умеренный мороз и снег.

Такой прогноз обнародовали синоптики из Гидрометцентра. По их словам, столбик термометра будет на отметке от минус 8 до минус 10 градусов.

А 2022 год начнется с потепления. Его принесет в Россию атлантический циклон. Немного выше климатической нормы температура воздуха будет и в Сибири. Но долго тепло, судя по всему, не задержится. Так что масштабной оттепели не предвидится.

Ранее метеоролог, климатолог Александр Шувалов рассказал москвичам, какая погода их ожидает в новогоднюю ночь. По словам синоптика, жителей столичного региона ожидает «мягкий вариант русской зимы».

По словам метеоролога, ночью 1 января ожидается до минус 1-6, что на пять градусов теплее нормы. Днем же немного потеплее, ожидается от 0 до минус 3 градусов.

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