Шеф-повар раскрыл рецепт самого дешевого варианта оливье

Шеф-повар Владимир Павлов раскрыл рецепт наиболее дешевого варианта салата оливье, который по праву считается одним из главных украшений новогоднего стола.

«Овощи можно не варить, а запекать, так салат будет вкуснее. Кто-то любит оливье с мясом, есть оливье с куриным бедром или филе. Кто-то не ест мясо и заменяет его рыбой», - рассказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Павлов также подчеркнул, что наиболее выгодный вариант салат оливье - приготовленный дома по старому советскому рецепту.

«Самый недорогой оливье на данный момент - это наш старый советский рецепт: с колбасой вместо мяса. Берете картофель, морковь, соленый огурец, лук репчатый, добавляете майонез, который лучше сделать самим, чтобы он был более нежным», - объяснил шеф-повар.

По мнению Павлова, горошек лучше выбирать консервированный, потому что свежемороженый стоит дороже. Далее в салат необходимо добавить отварное яйцо и немного зелени.

Чтобы сэкономить на оливье, можно сделать его вегетарианским, подчеркнул шеф-повар. Однако в этом случае не стоит вместо мяса добавлять в него соевые продукты, потому что они вовсе не дешевы, считает Павлов.

Ранее заведующая отделением клинической диетологии больницы им. В.В. Виноградова Юлия Пигарева назвала недорогие аналоги традиционных новогодних блюд.

По ее словам, в первую очередь стоит отказаться от колбасы - вместо нее можно купить курицу, индейку или говядину. Вместо дорогой черной или красной икры можно купить икру минтая или палтуса, которая такая же вкусная и, к тому же, полезная.