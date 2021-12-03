Полковник ВВС США признал эффективность российских систем ПВО

Современные интегрированные системы противовоздушной обороны могут сбивать приближающиеся крылатые ракеты и другие управляемые боеприпасы. Такое мнение высказал директор программы по концепциям будущего и оценкам военного потенциала Института аэрокосмических исследований Митчелла, полковник ВВС Соединенных Штатов в отставке Марк Ганцингер.

Специалист, в частности, отметил эффективность российских комплексов «Тор», «Тунгуска», «Панцирь», а также основанных на них китайских систем против низколетящих самолетов-мишеней, крылатых ракет, противорадиолокационных ракет и бомб.

«Данные средства малой дальности полностью интегрированы с системами радиоэлектронной борьбы и зенитными ракетными комплексами большой дальности», - приводятся на сайте Института аэрокосмических исследований Митчелла слова Ганцингера.

Ранее заместитель командующего Космическими силами США генерал-лейтенант Дэвид Томпсон заявил, что Соединенные Штаты менее продвинуты в области гиперзвуковых технологий, чем Россия.