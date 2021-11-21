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Американский генерал заявил, что в гиперзвуковые технологии США уступают российским

Майя Мусиенко
07:24 21.11.2021
По его словам, Штаты «быстро наверстывают упущенное».
Американский генерал заявил, что в гиперзвуковые технологии США уступают российским
© Фото: Министерство обороны РФ
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США менее продвинуты в области гиперзвуковых технологий, чем Россия и Китай. Такое заявление сделал заместитель командующего Космическими силами США генерал-лейтенант Дэвид Томпсон на форуме по международной безопасности в Канаде.

«Мы не так продвинуты в гиперзвуковых программах, как КНР или РФ», — цитирует генерала газета Politico.

По словам заместителя командующего, США «очень быстро наверстывают упущенное», чтобы в этой сфере соответствовать возможностям Пекина. Сейчас Вашингтон работает над определением типа спутниковой группировки, которая необходима для отслеживания гиперзвуковых ракет, отметил Томпсон.

В конце октября ВМС США сообщили об успешном проведении второго испытания двигателя первой ступени гиперзвуковой ракеты. Отмечалось, что системы наступательного оружия обеспечат точное нанесение ударов в сложных условиях по целям на суше.

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