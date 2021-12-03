Орбиту МКС скорректируют для уклонения от фрагмента американской ракеты

Маневр уклонения Международной космической станции (МКС) от фрагмента американской ракеты-носителя «Пегас», по предварительной информации, будет совершен сегодня, 3 декабря. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

«Предварительно 3 декабря с. г. в 10.58 мск планируется маневр уклонения МКС для предотвращения опасного сближения с фрагментом РН "Пегас" США (дата запуска. - 19.05.1994)», - написал директор корпорации.

Кроме того, в Роскосмосе уточнили, что корректировка орбиты не повлияет на запуск «Союза МС-20», который запланирован на 8 декабря.

Ранее в Роскосмосе подчеркивали, что обеспечение безопасности экипажа Международной космической станции является главным приоритетом корпорации.