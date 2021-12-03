Комаровский развеял популярный миф о пунктах вакцинации

Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял миф о том, что прививаться от коронавирусной инфекции во временных прививочных пунктах в общественных местах является опасным решением.

«То есть если вы не чувствуете себя больным, если у вас нет температуры выше 38, если вы можете своими ногами дойти до центра вакцинации, то вас можно прививать без всяких предварительных условий», - сказал специалист.

Комаровский обратил внимание на то, что это является позицией Всемирной организации здравоохранения, а не его собственной оценкой. Кроме того, медик заверил, что во всех пунктах вакцинации присутствуют необходимые препараты на случай, если у пациента возникнут аллергические реакции.

«С учетом этого, по логике, человека можно прививать где угодно, в автобусе, в трамвае, в торговом центре, но в процессе вакцинации, особенно в условиях эпидемии, должны быть соблюдены элементарные противоэпидемические нормы», - заявил он в эфире канала «Украина 24».

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что распространение COVID-19 можно остановить, постоянно наращивая темпы вакцинации от этой опасной инфекции.