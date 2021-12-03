Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Комаровский развеял популярный миф о пунктах вакцинации

Анна Назайкина
10:29 03.12.2021
Во всех пунктах вакцинации присутствуют необходимые препараты на случай, если у пациента возникнут аллергические реакции, добавил медик.
Комаровский развеял популярный миф о пунктах вакцинации
© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял миф о том, что прививаться от коронавирусной инфекции во временных прививочных пунктах в общественных местах является опасным решением.

«То есть если вы не чувствуете себя больным, если у вас нет температуры выше 38, если вы можете своими ногами дойти до центра вакцинации, то вас можно прививать без всяких предварительных условий», - сказал специалист.

Комаровский обратил внимание на то, что это является позицией Всемирной организации здравоохранения, а не его собственной оценкой. Кроме того, медик заверил, что во всех пунктах вакцинации присутствуют необходимые препараты на случай, если у пациента возникнут аллергические реакции.

«С учетом этого, по логике, человека можно прививать где угодно, в автобусе, в трамвае, в торговом центре, но в процессе вакцинации, особенно в условиях эпидемии, должны быть соблюдены элементарные противоэпидемические нормы», - заявил он в эфире канала «Украина 24».

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что распространение COVID-19 можно остановить, постоянно наращивая темпы вакцинации от этой опасной инфекции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:02 В стране и мире
Орбиту МКС скорректируют для уклонения от фрагмента американской ракеты
08:03 Вопросы истории
Видео
Уникальные операции и отвлекающие маневры: в чем состоял секретный план Жукова по обороне Москвы
07:17 В стране и мире
Видео
Девять дней после трагедии на «Листвяжной»: в Кузбассе проходят траурные мероприятия
06:21 В стране и мире
Глава МИД Норвегии выступила против передвижений союзников по НАТО у границ РФ
05:12 В стране и мире
В РФПИ назвали причину задержки одобрения ВОЗ вакцины «Спутник V»
Популярное
Комаровский развеял популярный миф о пунктах вакцинации
СМИ раскрыли новые подробности состояния певицы Хлебниковой
Видео
Меркель ушла на пенсию под панк-рок
Полковник ВВС США оценил эффективность российской ракеты Р-37
Болдуин дал первое интервью после убийства на съемочной площадке
Эксперт перечислил признаки качественной колбасы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.