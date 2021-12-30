Следствие попросило продлить Хованскому меру пресечения

Следствие просит продлить блогеру Юрию Хованскому меру пресечения в виде запрета определенных действий, говорится в сообщении суда. На данный момент она истекает 8 января.

«Куйбышевский районный суд зарегистрировал ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде запрета определенных действий Юрию Хованскому, срок - до 8 февраля», - сообщили в суде.

Напомним, что накануне, 29 декабря, Хованского доставили в суд в Санкт-Петербурге, где ему изменили меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий. Блогера выпустили из следственного изолятора. После заседания Хованский отправился домой.

Напомним, что блогера задержали, а затем арестовали в начале июня после исполнения песни о трагедии в «Норд-Осте» на одном из его стримов. Впоследствии на молодого человека завели уголовное дело, его обвинили в оправдании терроризма. После допроса блогер признался в исполнении провокационной песенной композиции и заявил, что раскаивается в содеянном.