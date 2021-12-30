В России предложили ввести налоговый вычет при покупке автомобиля

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов вступил с предложением ввести для россиян налоговый вычет при приобретении автомобиля. Копия письма, направленного на имя Министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова оказалось в распоряжении RT.

«Прошу вас оценить целесообразность введения налогового вычета суммой до 1 млн рублей при покупке личного транспортного средства, которым любой гражданин сможет единожды воспользоваться в течение жизни и вернуть до 130 тыс. рублей», — говорится в письме.

Как отмечает издание, Орлов также обратил внимание на то, что в соответствии с налоговым законодательством каждый россиянин имеет возможность один раз воспользоваться налоговым вычетом до двух миллионов рублей при приобретении недвижимости, возвращая себе в виде уплаченных налогов 13% с данной суммы — до 260 тысяч рублей.

Такой инструмент, по мнению Орлова, является весомым в вопросе материальной государственной поддержки российских граждан при приобретении квартиры или дома. Однако при покупке машины, наличие которой играет большую роль для многих категорий жителей страны, такой налоговый вычет не предусмотрен, заметил Орлов.

Ранее СМИ передавали, что министерство промышленности и торговли обсуждает возможность ограничения максимальной наценки официального дилера при продаже нового автомобиля до 10%.