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В МЧС напомнили, как безопасно устанавливать новогоднюю елку

Виктория Ивашечкина
08:59 30.12.2021
В ведомстве заявили, что рядом с главным символом Нового года необходимо поместить огнетушитель на случай любой внештатной ситуации и разобраться в его использовании.
В МЧС напомнили, как безопасно устанавливать новогоднюю елку
© Фото: Bob SpringBob54, Pexels
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В МЧС напомнили, что новогоднюю елку в целях безопасности не нужно ставить у выхода из помещения и около батареи. В ведомстве напомнили, что лучше не использовать рядом с ней свечи и бенгальские огни.

«Не рекомендуется ставить елку у выхода из помещения: в случае воспламенения она превратится в непреодолимую преграду», - цитирует ТАСС слова источника МЧС.

Собеседник агентства добавил, что рядом необходимо поместить огнетушитель на случай любой внештатной ситуации и разобраться в его использовании. В МЧС также подчеркнули, что при установке главного новогоднего украшения важно убедиться в его устойчивости.

«Живое дерево нельзя устанавливать вблизи батареи и обогревательных приборов. Исключите использование рядом с ней свечей и бенгальских огней», - отметил представитель ведомства.

Кроме того, не стоит использовать легко воспламеняющие украшения и электрогирлянды. Это может стать причиной возгорания. В МЧС отметили, что гирлянды должны иметь предохранитель. Без них при скачках напряжения может возникнуть перегрев и возгорание проводки, отмечают в МЧС.

В МЧС подчеркнули, что если есть сомнения в качестве украшения, то использовать его нельзя. На ночь и перед тем как уйти из дома нужно отключать гирлянды.

Ранее врач рассказал о первой помощи при ожогах новогодними фейерверками.

Кроме того, по словам Андрея Тяжельникова, если человека оглушило взрывом пиротехники, то необходимо успокоить его и понаблюдать за состоянием пострадавшего.

В том случае, если слух не восстанавливается в ближайшие часы, нужно обратиться за медпомощью.

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