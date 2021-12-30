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В Хабаровске запретили запускать салюты в новогодние праздники

Андрей Аркадьев
08:32 30.12.2021
Потенциальных нарушителей в мэрии предупредили о последствиях использования пиротехники в неположенных местах.
В Хабаровске запретили запускать салюты в новогодние праздники
© Фото: Designecologist, Pexels
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В Хабаровске в новогодние праздники нельзя будет запускать фейерверки на главной площади города, а также в местах, где гуляет много людей. Об этом сообщает городская администрация.

В пресс-службе предупредили, что за запуск фейерверков в неположенных местах грозит административная ответственность, а пожар и нанесение вреда здоровью в результате запуска пиротехники даже может повлечь за собой уголовную ответственность.

«На территории зоны отдыха установлены камеры системы «Безопасный город» с функцией распознавания лиц», - предупредил начальник службы по взаимодействию с правоохранительными органами администрации Хабаровска Александр Бачурин.

Чтобы держать ситуацию на контроле, с 30 декабря и на весь период праздников спасатели будут работать в особом режиме.

Ранее вице-президент Московской пиротехнической ассоциации Виктор Самошин рассказал, как правильно выбрать пиротехнику на Новый год. Он порекомендовал покупать товар в проверенных, специализированных магазинах, которых достаточно в любом регионе России. Говоря про утилизацию пиротехнических изделий, Самошин призвал их выбрасывать в урну, чтобы они не нанесли ущерб природе.

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