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Специалист рассказал, как правильно подойти к выбору фейерверков

Марина Крижановская
06:00 23.12.2021
Представитель пиротехнической ассоциации призвал не приобретать контрафактный товар.
Специалист рассказал, как правильно подойти к выбору фейерверков
© Фото: Саид Царнаев РИА Новости
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Вице-президент Московской пиротехнической ассоциации Виктор Самошин рассказал как правильно выбрать пиротехнику на свой праздник, в том числе и на Новый год.

Он сообщил, что перед Новым годом на улицах города появляются палатки и торговые точки, продающие фейерверки и различные пиротехнические товары. Вице-президент пиротехнической ассоциации предостерег от покупки там какого-либо товара. Он отметил, что, как правило, они исчезают после наступления Нового года.

«Пиротехнику надо покупать в проверенных, специализированных магазинах, которых достаточно в любом регионе России. Вы же не будете покупать косметику на рынке у непроверенного продавца. Так и здесь. Пиротехника становится предметом роскоши», - отметил Самошин в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что важно обратить внимание на внешний вид изделия и оценить его качество: хорошее или имеет дефекты. Также им была отмечена важность следования инструкции. Также он напомнил, что в России есть жесткая система сертификации фейерверков. Травмы можно получить только при попытке разобрать изделие, усовершенствовать его или применить по иному назначению.

«Трагедии случаются, когда фейерверк устанавливают, например, на лед или скамейку в парке, вместо того чтобы поставить на землю, немножко уплотнить почву вокруг изделия и стрелять так, как написано в инструкции. Если вам говорят, что взорвалось что-то в руках, – так не держите его в руках! И самое главное, не совершенствуйте фейерверк и не разбирайте его», - призвал представитель пиротехнической ассоциации.

Говоря про утилизацию пиротехнических изделий, Самошин призвал их «сразу выбрасывать в урну, чтобы они не нанесли ущерб природе, оставаясь на месте».

«Это литые корпуса, которые делаются из вторсырья. В Москве существуют специальные площадки для запуска фейерверков, где ставят емкости для использованной пиротехники», - проинформировал он.

Ранее в МЧС напомнили о правильном использовании фейерверков и хлопушек.

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