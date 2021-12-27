Синоптик рассказал, какой будет погода в новогоднюю ночь в Москве

Метеоролог, климатолог Александр Шувалов рассказал москвичам, какая погода их ожидает в новогоднюю ночь. По словам синоптика, жителей столичного региона ожидает «мягкий вариант русской зимы».

«Если мы смотрим на карту аномалий температуры прогностическую на 1 января, вся европейская территория России залита спокойным ровным желтым цветом с примесью красного. Это означает, что будет теплая положительная аномалия температуры воздуха. В средней полосе ожидается мягкая хорошая новогодняя ночь», - рассказал специалист.

По словам метеоролога, ночью 1 января ожидается до минус 1-6, что на пять градусов теплее нормы. Днем же немного потеплее, ожидается от 0 до минус 3 градусов.

«Тепло будет идти, но вот этот снег выпавший он сгладит всю ситуацию. Я бы не сказал, что при этих температурах у нас начнет что-то таить, подуплотнится снег, и все... Будет легкий снежок падать. Может быть, даже поискрится. Это мягкий вариант русской зимы», - добавил Шувалов.

Ранее сообщалось, что в уходящем году в Москве и Московской области выходные дни могут стать одними из самых снежных - ожидались обильный снегопад, метель и смягчение морозов.