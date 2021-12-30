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Диетолог рассказала, чем опасно закусывать алкоголь

Анна Назайкина
08:12 30.12.2021
Также специалист предупредила, что вместе со спиртным не следует употреблять сладкие напитки.
Диетолог рассказала, чем опасно закусывать алкоголь
© Фото: Alexei_other, Pixabay
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Врач-диетолог Юлия Чехонина назвала продукты, которыми не рекомендуется закусывать спиртное, так как это может нанести вред здоровью.

Медик обратила внимание на то, что люди закусывают для того, чтобы нейтрализовать вредное воздействие алкогольных напитков. Однако соленая пища, которую россияне так любят ставить на новогодний стол, вызывает чувство жажды, что может привести к тому, что человек станет пить еще больше алкоголя. В связи с этим диетолог рекомендовала отказаться от соленых огурцов и помидоров. Также, по словам врача, вместе со спиртным не следует употреблять сладкие напитки.

«Сладкие напитки — это сахар, который нарушает углеводный обмен, а учитывая, что в крепком алкоголе есть свой сахар, то мы наносим сокрушительный удар по печени и поджелудочной железе», — сказала специалист «Москве 24».

Ранее врач-нарколог, доктор медицинских наук Алексей Егоров в беседе со «Звездой» рассказал, сколько следует спать после праздничного застолья с участием алкоголя. Также медик рассказал, какие продукты и напитки лучше выбирать на следующий день. По словам специалиста, похмеляться ни в коем случае не стоит.

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