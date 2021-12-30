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Заранее купил нож: в СК РФ раскрыли новые детали трагедии в Канске

Виктория Ивашечкина
07:08 30.12.2021
При этом ведомство продолжает рассматривать несколько версий трагедии.
Заранее купил нож: в СК РФ раскрыли новые детали трагедии в Канске
© Фото: СК РФ
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В Следственном комитете рассказали, что глава убитой в красноярском Канске семьи мог заранее планировать преступление. В ведомстве заявили, что накануне трагедии мужчина приобрел нож в магазине.

«В результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий в одном из магазинов города Канска изъята видеозапись, на которой зафиксировано как мужчина приобрел нож», - сказано в сообщении на сайте регионального СК.

В ведомстве отметили, что впоследствии холодное оружие было обнаружено на месте происшествия. Это может свидетельствовать о заранее спланированном им преступлении, предположили в СК.

При этом в ведомстве уточнили, что следствие рассматривает несколько версий случившегося. Однако главное является совершение убийства главой семейства.

В понедельник, 27 декабря, СУСК сообщали об обнаружении четырех тел в квартире дома в Канске: мужчины, женщины и детей с колото-резаными ранениями. Следователи предполагают, что мужчина, который разводился с женой, убил ее, двоих детей и свел счеты с жизнью.

Ранее Следственный комитет России опубликовал кадры из квартиры в Канске, в которой была обнаружена убитой семья с детьми. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, малолетнего»).

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