Опубликованы кадры из квартиры в Канске, где обнаружили убитой семью с детьми

Следственный комитет России опубликовал кадры из квартиры в Канске, в которой ранее была обнаружена убитой семья с детьми. В настоящий момент правоохранители рассматривают несколько версий случившегося, в том числе убийство после ссоры супругов из-за развода.

«27 декабря 2021 года в следственные органы поступило сообщение об обнаружении тел четверых человек, в том числе двух несовершеннолетних детей, в квартире дома по улице Эдемана города Канска Красноярского края... По предварительным данным, в квартире обнаружены тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги и их 11-летнего сына и 7-летней дочери», - говорится в сообщении СК.

Впоследствии выяснилось, что супруги находились в процессе развода. Накануне, 26 декабря, мужчина пришел к своей жене домой, чтобы увидеться с детьми. Сегодня утром тела всех членов семьи обнаружила мать погибшей женщины.

«Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе возможное совершение убийства женщины и детей главой семьи, после чего мужчина свел счеты с жизнью», - добавили в ведомстве.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, малолетнего").