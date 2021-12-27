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Опубликованы кадры из квартиры в Канске, где обнаружили убитой семью с детьми

Анна Назайкина
13:51 27.12.2021
По предварительным данным, были обнаружены тела четверых человек, в том числе двух несовершеннолетних детей.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
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Следственный комитет России опубликовал кадры из квартиры в Канске, в которой ранее была обнаружена убитой семья с детьми. В настоящий момент правоохранители рассматривают несколько версий случившегося, в том числе убийство после ссоры супругов из-за развода.

«27 декабря 2021 года в следственные органы поступило сообщение об обнаружении тел четверых человек, в том числе двух несовершеннолетних детей, в квартире дома по улице Эдемана города Канска Красноярского края... По предварительным данным, в квартире обнаружены тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги и их 11-летнего сына и 7-летней дочери», - говорится в сообщении СК.

Впоследствии выяснилось, что супруги находились в процессе развода. Накануне, 26 декабря, мужчина пришел к своей жене домой, чтобы увидеться с детьми. Сегодня утром тела всех членов семьи обнаружила мать погибшей женщины.

«Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе возможное совершение убийства женщины и детей главой семьи, после чего мужчина свел счеты с жизнью», - добавили в ведомстве.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, малолетнего").

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