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В МИД рассказали о позиции России по поводу смертной казни

Виктория Ивашечкина
07:41 30.12.2021
В ведомстве напомнили о соответствующем решении Конституционного суда, который и ввел мораторий на высшую меру наказания.
В МИД рассказали о позиции России по поводу смертной казни
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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В МИД РФ заявили, что Россия продолжает придерживаться четкой позиции по мораторию на смертную казнь. В ведомстве не видят поводов ее пересматривать. Об этом рассказал уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

«У нас есть обязательства, которые мы приняли при вступлении в Совет Европы. Мораторий соблюдается, по этому поводу высказывался и Конституционный суд РФ, президент РФ», - цитирует слова Лукьянцева РИА Новости.

По словам дипломата, решение России четко определено. Лукьянцев напомнил о соответствующем решении Конституционного суда России, который и ввел мораторий на смертную казнь.

Накануне председатель Конституционного суда Валерий Зорькин в своей книге не исключил, что в будущем Россия вернется к применению высшей меры наказания.

При этом он напомнил, что на данном этапе исторического развития России смертная казнь стране не требуется.

В России мораторий на смертную казнь был введен 16 апреля 1997 года. Последний смертельный приговор привели в исполнение 2 сентября 1996 года.

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